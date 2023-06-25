İmalathaneye baskın yapıldı: 26 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi

Yayınlanma: 25.06.2023 - 12:17

Güncelleme: 25.06.2023 - 12:17

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi Kümeevler mevkisindeki bir adreste sahte içki imal edilip, piyasa sürüldüğünü belirledi. Nöbetçi savcılıktan alınan izinle polis ekipleri, R.B.'ye ait sahte içki imalathanesine baskın düzenledi.

Aramalarda, 1 ve 4 litrelik 26 bin 300 şişe votka, 6 bin 900 boş cam ve plastik şişe, 3 bin karton paketleme kutusu, 7 bin 590 farklı kod numaralı TAPDK bandrolleri, 2 bin litrelik bidon, bidonlara bağlı 4 elektrikli dinamo, 1000 litrelik boş bidon, 1 kompresör ve bu kompresöre bağlı 500 litrelik hava tankı ve hava tankına bağlı 16 barlık hava kurutma cihazı, 1 paketleme ambalaj makinesi, 3 tam otomatik elektrikli içki doldurma, kapak sıkıştırma ve etiketleme makinesi, 1 şişe üzerine yazdırma makinesi, 12 başlıklı şişe yıkama makinesi, 150 top üzerinde alkol içeriği, üretim yeri ibareleri bulunan 1 milyon cam şişe üzerine yapıştırılan etiket, üzerinde marka ibaresi bulunmayan bidonlar içerisinde 20 litre alkol aroması, 2 bin plastik şişelere ait kapak, 300 bilyeli şişe kapağı, 20 litrelik 60 boş bidon, yabancı uyruklu kişilere ait olduğu değerlendirilen 4 pasaport ele geçirildi. Gözaltına alınan R.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.