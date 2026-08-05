İmam hatip ortaokulunda tavşanın derisini yüzdü: Kimliği tespit edildi, gözaltına alındı

Güngören İmam Hatip Ortaokulu'nda yapıldığı tespit edilen, tavşan derisi yüzme görüntüleri sonrası harekete geçildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şahsın kimliğinin tespit edilip gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklama şu şekilde:
"05.08.2026 günü, sosyal medya platformu Instagram’da faaliyet gösteren “Güngören Son Dakika” isimli haber sayfasında, bir şahsın kamuya açık alanda tavşan keserek derisini yüzdüğüne ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda derhâl inceleme başlatılmıştır.
Yapılan çalışmalar neticesinde olayın Güngören İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana geldiği, görüntülerde yer alan şüphelinin Abdullah U. olduğu tespit edilmiştir.
Şüpheli, aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış olup, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 06.08.2026 tarihinde mevcutlu olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir."