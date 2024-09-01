İmam ve astsubayın aşkı Jandarma'yı karıştırdı: Uzman çavuşları ‘kiralayıp’ darbettirdi!

Yayınlanma: 01.09.2024 - 19:24

Güncelleme: 01.09.2024 - 19:56

İddiaya göre, Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İkram Sorğuç ile sevgili oldu.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, ilişkilerinin ilerleyen sürecinde imam Sorğuç, astsubay Kılıç ile cinsel olarak birlikte olmak istedi. Kadın astsubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para istedi.

İmam bu talebi kabul etti. Ancak cinsel ilişki gerçekleşmesine rağmen imam Sorğuç kadına herhangi bir ödeme yapmadı.

UZMAN ÇAVUŞLARI ‘KİRALADI’ İDDİASI

Yaşanan bu olay üzerine kadın, emri altındaki jandarma uzman çavuşları ‘kiralayarak’, Sorğuç’u gasp ve darp etmek için plan yaptı. Kılıç, 28 Ağustos Çarşamba gecesi Van-Erciş karayolundan geçmekte olan Sorğuç’un yolu Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy, Jandarma Uzman Onbaşı Ömer Keleşoğlu ve sivil olan Taner Şirp isimli şahıslar tarafından kesildi.

İmam burada darbedildi ve hesabındaki 58 bin 838 TL’si iban yoluyla başka bir hesaba aktarılarak gasp edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İmamın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Gül Kılıç ile 2 jandarma personeli gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BENİ DURDUK YERE GASBETTİLER”

İmam Sorğuç, “Kendisinin astsubay olduğunu bilmiyordum. Sosyal medyadan tanıştık. Aramızda cinsel ilişki olmadı. Beni durduk yere gaspettiler” dedi.

Sorğuç “Bütün kamera kayıtları, ses kayıtları mevcut” diyen imam Sorğuç, “Şanlı ordumuzun içine sızmış; alçak, şantaj çeteleri benim başıma tabanca dayadı. Çoluk çocuğuma kavuştuğum için şu an hamd ediyorum” dedi.

“SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIK”

“Astsubay ile nasıl tanıştınız?” şeklindeki soruya, “Sosyal medyadan tanıştık. Van merkezde buluştuk. Arabama bindi. ‘Burada çok tanıdığım var. Beni görmesinler’ dedi. Van çıkışa geldiğimizde ise bana ‘durur musun?’ dedi. Ben orada durdum. Etrafımı sardılar. Ben böyle bir şey yaşanacağını aklımın ucundan geçirmezdim” dedi.

“ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜM”

Evli ve iki çocuğunun olduğunu belirten imam şöyle devam etti:

"Bunlar beni tehdit ediyordu. ‘Para vermezsen seni rezil ederiz. Sen imamsın vs.’ diyorlardı. Olay günü ise öldüresiye dövüldüm. Vücudumdaki tekme ayakkabı izlerine görseniz ölmediğime şaşırırsınız. Böyle bir çeteyi ben açığa çıkardığım için kendimle gurur duyuyorum. Cinsel ilişki olmadı. Zaten DNA örnekleri verdim."