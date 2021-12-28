İmamdan tepki çeken CHP paylaşımı

28 Aralık 2021 Salı, 18:47

Oda TV’de yer alan habere göre; İstanbul Esenyurt'ta bulunan Kıraç Merkez Camisinde imam olarak görev yapan Cafer Erkan sosyal medya hesabından siyasi paylaşımlar yaptı.

Erkan'ın paylaşımlarında ana muhalefet partisi CHP'ye karşı yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

"CHP ZULMÜ"

Erkan, yerel seçimlerde yaşadığı bölge olan Esenyurt'u CHP'nin kazanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "12 Nisan 2019 Esenyurt'ta CHP zulmünün başladığı tarih. Zulmün şehri Esenyurt" ifadelerini kullandı.

Erkan, yine CHP'yi hedef aldığı paylaşımında "Hindistan'da ineğe tapıp cennet beklemekle, Türkiye'de CHP'ye oy verip hizmet beklemek arasında hiçbir fark yoktur" diye yazdı.

Konuyla ilgili görüşü almak istenilen Esenyurt Müftüsü Abdulsamet Erkul, telefonlara yanıt vermedi.



