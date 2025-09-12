İmamoğlu’dan 12 Dev Adam’a tebrik mesajı… ‘Tüm Türkiye’nin gururu’

Bugün ‘diploma’ duruşmasının ardından Silivri’de tutuklu kaldığı cezaevine dönen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan’ı mağlup ederek finale yükselen Türkiye Milli Basketbol Takımı, 12 Dev Adam’ı tebrik etti.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bravo #12DevAdam !

Türkiye’nin 12 dev adamı, Avrupa Şampiyonası’nda müthiş bir oyunla Yunanistan’ı geçerek finale yükseldi!

Bu tarihi başarı, tüm Türkiye’nin gururu oldu.

Birlikte daha güçlüyüz, birlikte zafere daha yakınız.

Şimdi, gözler finalde. Hep birlikte inançla, gururla ve coşkuyla daha büyük bir zaferi bekliyoruz.

O kupa gençlerimizin ellerinde yükselecek, inanıyoruz.”