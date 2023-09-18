İmamoğlu, güreş müsabakasındaki görevlinin hayatını kurtardı

İBB düzenlediği 3. Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde altın kemerin sahibi Hüseyin Gümüşalan oldu. Ekrem İmamoğlu güreşler esnasında görevli cazgırı sporcuların arasından kurtardığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:43
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği 3. Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde altın kemerin sahibi bu yıl da finalde karşılaştığı Abdullah Güngör’ü mağlup ederek birinciliğe ulaşan Hüseyin Gümüşalan oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bize ait kültürümüzün, sporumuzun yaşaması ve yaşatılması adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İmamoğlu, müsabakalar sırasında bir görevli cazgır ile el sıkışacağı sırada, cazgır arkasından gelen güreşçileri fark etmedi. Cazgırın aksine güreşçileri fark eden İmamoğlu, ani bir refleksle cazgırı kendisine çekerek oluşabilecek kazayı önledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.


Ekrem İmamoğlu İmamoğlu

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