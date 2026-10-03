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İmamoğlu kararı İstanbul'da dengeleri değiştirebilir.. Gözler İBB Meclisi'nde!

İmamoğlu kararı İstanbul'da dengeleri değiştirebilir.. Gözler İBB Meclisi'nde!

3.10.2026 12:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu kararı İstanbul'da dengeleri değiştirebilir.. Gözler İBB Meclisi'nde!

Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması halinde İBB Başkanlığı için yeni bir seçim süreci başlayabilir. İBB Meclisi’ndeki son sandalye dağılımı ise olası seçim öncesi dikkat çekiyor.
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İstanbul’da 31 Mart yerel seçimleriyle oluşan siyasi tablo, sonraki süreçte yaşanan tutuklamalar, istifalar ve parti değişiklikleriyle önemli ölçüde değişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki “ahmak” davasının Yargıtay aşaması da İBB yönetiminin geleceği açısından kritik bir başlık olarak öne çıkıyor.

İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından onanması halinde, İBB Başkanlığı için Belediye Meclisi’nde yeni bir seçim yapılması gündeme gelecek.

İBB MECLİSİ’NDE ARİTMETİK DEĞİŞTİ

Sözcü'nün aktardığına göre; 31 Mart yerel seçimlerinde İBB Meclisi’nde CHP 186, Cumhur İttifakı ise 130 sandalye kazanmıştı. CHP, 26 ilçede belediye başkanlığını elde ederken, sonraki dönemde yaşanan gelişmelerin ardından bu sayı 18’e geriledi. AKP’nin yönettiği ilçe sayısı ise 19’a yükseldi. Esenyurt ve Şişli belediyelerine de kayyım atandı.

CHP ile YENİ Parti arasındaki ayrışmanın ardından İBB Meclisi üyeleri CHP bünyesinde kalırken, İBB’ye yönelik operasyonlar ve İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan istifa ve parti değişiklikleri meclis aritmetiğini de değiştirdi.

Buna göre CHP’nin İBB Meclisi’ndeki üye sayısının 154’e, Cumhur İttifakı’nın ise 142’ye gerilediği belirtiliyor.

7 ÜYENİN TERCİHİ DENGEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Meclisteki mevcut tablo, olası bir başkanlık seçiminde birkaç oyun dahi kritik hale gelmesine neden oluyor. CHP’den 7 meclis üyesinin Cumhur İttifakı saflarına geçmesi halinde sandalye dağılımının Cumhur İttifakı lehine değişeceği öne sürülüyor.

Bu senaryoda Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı 149’a, CHP’nin sandalye sayısı ise 147’ye yükselecek.

İmamoğlu’nun mahkumiyet kararının kesinleşmesi ve İBB Başkanlığı için mecliste yeni bir seçim yapılması halinde, ortaya çıkacak tablo İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunun kimin tarafından yönetileceği açısından belirleyici olacak.

“AHMAK” DAVASI NASIL BAŞLADI?

Kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen dosya, 31 Mart İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaşanan tartışmayla başlamıştı.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlerin iptal edilmesini eleştiren İmamoğlu’na yönelik “ahmak” ifadesini kullandı. İmamoğlu ise buna karşılık, “Seçimi iptal edenler ahmaktır” demişti.

YSK üyelerinin şikayeti üzerine açılan davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 15 Aralık 2022’de İmamoğlu hakkında hapis ve siyasi yasak kararı vermişti. İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından dosya, son karar mercii olan Yargıtay’a gönderilmişti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin vereceği karar, yalnızca İmamoğlu hakkındaki hukuki sürecin değil, İBB Meclisi’ndeki siyasi aritmetiğin de yeniden tartışılmasına yol açabilecek.

İlgili Konular: #İstanbul #Seçim #Ekrem İmamoğlu #İBB Meclisi

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