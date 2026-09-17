İmamoğlu'na engel getirilmişti... AYM'den kitap toplatmalarla ilgili dikkat çeken karar: İfade ve basın özgürlüğü ihlali!

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mahkemede kısıtlanan savunmalarını derlediği “Milletim Şahidimdir” adlı kitabına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nce henüz basım aşamasındayken “kitaba el koyma”, “basımı durdurma”, “dağıtım ve satış yasağı” getirilmişti. Bu karara tepkiler gelmiş, basılmamış bir kitabın yasaklanmasının toplumun bilgi edinme hakkına ve ifade özgürlüğüne açık bir müdahale olduğu ifade edilmişti.

AYM’DEN TARTIŞMALARA İLİŞKİN ÖRNEK KARAR

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bugünkü Resmi Gazete’de yayımladığı karar ise, söz konusu tartışma kapsamında örnek bir karar yarattı. Yüksek Mahkeme; Hasan Cemal Kaya’nın “Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri” ile “Delila Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri” kitapları, Tuğçe Tatari’nin “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” kitabı, “Boyun Eğme” dergisi ve CHP tarafından basılan “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” isimli kitapçık gibi çok sayıda basılı materyale ilişkin çeşitli tarihlerde verilen toplatma, dağıtım ve satış yasağı kararlarına yapılan itirazları birleştirerek değerlendirdi.

AYM; söz konusu uygulamaların “ifade özgürlüğü” ve “basın hürriyeti” haklarını ihlal edildiğine “oy çokluğuyla” karar verdi.

‘KALICI BİR YASAK HÂLİNE GETİRİLİYOR’

Yüksek Mahkeme kararının gerekçesinde; “Basın Kanunu” kapsamında toplatma kararları şeklindeki müdahalelerin bir yasallık ölçütü sağlamadığını vurgulayarak; eser toplatılmasında “öngörülebilirlik ve belirlilik ölçütlerinin” sağlanmadığı vurgulandı. Gerekçede ayrıca alınan kararlar yönünden “bir koruma tedbirinden çok nihai yaptırım niteliğinde kalıcı bir yasak hâline getirildiğini ortaya koyar niteliktedir” değerlendirilmesine de yer verildi.

‘YASALARA AÇIKÇA AYKIRILIK’ VURGUSU

Yüksek Mahkeme gerekçesinde; başvuru kapsamındaki tekmil toplama kararlarında “Basın Kanunu” ile “Ceza Muhakemesi Kanunu” yönünden öngörülen özel geçerliliklere açıkça aykırılık yapıldığı, ceza yargılamasından bağımsız birer yasak şekline dönüştüğü ve nihai yaptırım şeklini aldığını belirtti.