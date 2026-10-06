İmamoğlu'ndan Başakşehir'deki okul saldırısına ilişkin mesaj: ‘Sorumlular koltuklarında oturmaya devam ediyor’

Tutuklu İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir’de bir öğrencinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından mesaj yayımladı. İmamoğlu, hayatını kaybeden öğrencinin İBB çalışanı bir yol arkadaşının kızı olduğunu belirterek önlem çağrısı yaptı.

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle oldu:

“Çok acı çok!

Bugün Başakşehir’deki okul saldırısında vefat eden öğrencimizin İBB çalışanı bir yol arkadaşımızın kızı olduğunu üzülerek öğrendim.

Kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve İBB ailemize başsağlığı, yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyorum.

Çocuklarını koruyamayan bir ülkeye dönüşmemizin sorumluları koltuklarında oturmaya devam ediyor ne yazık ki!

Kendinize gelin, önlem alın! Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz; bakmaya bile kıyamadığımız evlatlarımızı toprağa vermeyelim artık.”