İmamoğlu’ndan fon soruşturması tepkisi: ‘Üst düzey bürokrasi ve saray siyasetinin parmakları bu fonların içinde’

Sabah saatlerinde tutuklu yargılandığı “siyasi casusluk” davasında savunmasını yaptıktan sonra İBB davasının görüldüğü yeni duruşma salonuna geçen tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, izleyiciler tarafından “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” ve “Umudumuz sensin” sloganlarıyla karşılandı.

Tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, reklamcı Kerem Dal’a, “25 Eylül’de verdiğiniz ifadede burada yargılandığınız dört eylem size soruldu mu” diye sordu. Dal, “Hayır” yanıtını verdi. Murat Kapki’nin güvenlik personeli olarak çalışan ve soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Güngör Gürman ise “Kanunsuz işler yapılıyor şeklinde bir ifadem olmadı. Ama savcılık öyle işlediyse o da ayrı bir meseledir” dedi.

İmamoğlu son dönemde gündeme 500 bini aşkın yurttaşın birikimi üzerinden yapılan fon vurgununa dair gelen fon soruşturmalarına değinerek “Milyarlarca dolarlık fon vurgunu ortada” dedi. İmamoğlu, fon krizi ve kamu ihalelerine de gönderme yaparak bu maliyetin “bir avuç yandaş” dışında toplumun bütün kesimlerini etkilediğini savundu. İmamoğlu şöyle devam etti: “Çünkü niye? Bu işin içinde olan herkes bu iktidarın fertlerinin insanları. Eşi, dostu, akrabası... Akrabası, damadı, gelini; hepsi bu işin içinde! Bu işin içinde, çünkü üst düzey bürokrasi ve Saray siyasetinin parmakları bu fonların içinde. Bunu bilelim ya! Millet iktidara geldiğinde hukuk önünde hesap verecekler”

‘KARI KOCA 4 AYDA ALMIŞ’

İmamoğlu, fon vurgununda haksız kazanç elde ettiği iddia edilen eski bakan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’ya gönderme yaparak “Benim babam burada, biz 35 yıldır ticaret yapıyoruz. Benden önce bir 30 yılı daha var. Ben, 35 yılda biriktiremediğimi, 3 bin 300 tane daire, villa, işyeri yapan bir insan olarak, bir tacir olarak biriktiremediğimi vatandaş karı-koca dört ayda almış ya! Dört ayda almış ya! Rezalete bakar mısınız, binlerce insan çalışsın... Ve biz aile boyu, hesapları blokaj altında, tecrit altındayız” dedi.