İmamoğlu'ndan Kocaeli mitingine çağrı

20.02.2026 23:42:00
Haber Merkezi
Tutuklu istanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından (@CAOIletisim) 21 Şubat Cumartesi günü Kocaeli'de düzenlenecek Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağrı yaptı.

21 Şubat Cumartesi, saatr 14.00'te, İzmit Real Avm Otopark Alanı'nda düzenlenecek mitinge dair Ekrem İmamoğlu "Kocaeli alana sığmayacak, umuda ortak olacak, biliyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

