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İmamoğlu'ndan 'Selçuk Mızraklı' paylaşımı

İmamoğlu'ndan 'Selçuk Mızraklı' paylaşımı

9.09.2026 10:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan 'Selçuk Mızraklı' paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 yıl süren tutukluluğunun ardından cezaevinden dün tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı için paylaşımda bulundu. Mızraklı'ya 'geçmiş olsun' dileklerini ileten İmamoğlu "Millet iradesini yok saymanın bedelini yine millete ödetiyorlar" ifadesini kullandı.
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 7 yıl süren tutukluluğunun ardından cezaevinden dün tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X hesabından yaptığı paylaşımda, 2018 yılında Mızraklı'ya makamında yaptığı ziyarete ait görüntülere de yer verdi.

"KAYYIM ZİHNİYETİ YALNIZCA MİLLETİN İRADESİNİ GASP ETMİYOR..."

"Millet iradesini yok saymanın bedelini yine millete ödetiyorlar" diyen İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"8 yıl önce, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne hukuksuzca kayyım atanmasının ardından Selçuk Mızraklı’yı Diyarbakır’da ziyaret ettim. Sonrasında ne yazık ki tutuklandı. 7 yıl hapis yattı.

Bu hukuksuzluklar insanların ömründen, şehirlerin geleceğinden, ülkenin yarınlarından çaldı; hâlâ çalıyor. Türkiye’ye bunları yaşatanlar, hukuksuzluğun ağır bedelini milletimizin sırtına yüklüyor.

Geçmiş olsun Selçuk Mızraklı! Geçmiş olsun Diyarbakır!

Kayyım zihniyeti yalnızca milletin iradesini gasp etmiyor; demokrasiyi ve adaleti tahrip ediyor, toplumsal huzura ve barışa ağır yaralar açıyor. Hukuk düzeninde telafisi güç hasarlar bırakıyor.

Millet iradesini yok saymanın bedelini yine millete ödetiyorlar."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Selçuk Mızraklı

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