İmamoğlu'ndan Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasına tepki

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İmamoğlu, bu tablonun anayasal düzene ve milletin seçme hakkına saldırı olduğunu belirtti ve Dedetaş'ın yanında olduklarını vurguladı.

"BU TABLO MİLLETİN SEÇME HAKKINA SALDIRIDIR"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Siyaseti yargı kollarına devreden Saray rejimi bu kez de Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'ı hedef aldı ve tutukladı.

Seçilmiş belediye başkanlarını peş peşe adliye koridorlarına taşıyan, gözaltı görüntülerini servis eden bu tablo anayasal düzene ve milletin seçme hakkına saldırıdır.

Sinem Başkanımız'ın yanındayız."