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İmamoğlu’ndan Şükran Soner için başsağlığı mesajı

İmamoğlu’ndan Şükran Soner için başsağlığı mesajı

2.09.2026 19:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu’ndan Şükran Soner için başsağlığı mesajı

Tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazetemiz yazarı Şükran Soner için başsağlığı mesajı yayımladı. İmamoğlu, Soner’in emek, insan hakları ve sendikal mücadele alanındaki gazeteciliğine dikkat çekerek, "Basın tarihimizde derin izler bırakan Şükran Soner’e Allah’tan rahmet; Cumhuriyet gazetesine, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.
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Tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden gazetemiz yazarı Şükran Soner için başsağlığı mesajı yayımladı.

İmamoğlu mesajında, Soner’in emek mücadelesi, insan hakları ve sendikal mücadele alanındaki haberleriyle toplumsal hafızada önemli bir yer edindiğini belirtti.

Soner’in insan hakları ve sivil toplum çalışmalarına da önemli katkılar sunduğunu ifade eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Emek mücadelesi, insan hakları ve sendikal mücadele alanında yaptığı haberlerle toplumsal hafızamızda önemli bir yer edinen, insan hakları ve sivil toplum çalışmalarına çok kıymetli katkılar sunan Şükran Soner’in vefatını haber almaktan büyük üzüntü duydum. 

Basın tarihimizde derin izler bırakan Şükran Soner’e Allah’tan rahmet; Cumhuriyet gazetesine, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim” 

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Şükran Soner #başsağlığı

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