İmamoğlu’ndan yurttaşlara çağrı: 'Haksız, hukuksuz hapsetmeleri kabul etmeyin'

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı.
"Aziz milletim, size sesleniyorum" diyen İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kanıksamayın, normalleştirmeyin!
Asla ve asla bu haksız kararları, bu haksız hukuksuz hapsetmeleri kabul etmeyin.
Millet şahidim olsun!"
Aziz milletim, size sesleniyorum:— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CA_iletisim) September 7, 2026
Kanıksamayın, normalleştirmeyin!
Asla ve asla bu haksız kararları, bu haksız hukuksuz hapsetmeleri kabul etmeyin.
Millet şahidim olsun! pic.twitter.com/DBS9o9kj9J