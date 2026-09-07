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İmamoğlu’ndan yurttaşlara çağrı: 'Haksız, hukuksuz hapsetmeleri kabul etmeyin'

İmamoğlu’ndan yurttaşlara çağrı: 'Haksız, hukuksuz hapsetmeleri kabul etmeyin'

7.09.2026 11:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu’ndan yurttaşlara çağrı: 'Haksız, hukuksuz hapsetmeleri kabul etmeyin'

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayımladığı video mesajında yurttaşlara seslenerek, “Bu haksız kararları, bu haksız hukuksuz hapsetmeleri kabul etmeyin” dedi.
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Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı.

"Aziz milletim, size sesleniyorum" diyen İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kanıksamayın, normalleştirmeyin!

Asla ve asla bu haksız kararları, bu haksız hukuksuz hapsetmeleri kabul etmeyin.

Millet şahidim olsun!"

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