İmamoğlu’ndan yurttaşlara çağrı: 'Haksız, hukuksuz hapsetmeleri kabul etmeyin'

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı.

"Aziz milletim, size sesleniyorum" diyen İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kanıksamayın, normalleştirmeyin!

Asla ve asla bu haksız kararları, bu haksız hukuksuz hapsetmeleri kabul etmeyin.

Millet şahidim olsun!"