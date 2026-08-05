İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi 12'nci kez X hesabı açtı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı, erişim engeli kararlarının ardından bir kez daha adres değiştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin son kullandığı X hesabı hakkında verilen erişim engeli kararı nedeniyle hesap, 3 Ağustos'ta Türkiye'den görünmez hale getirildi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, 12'nci X hesabını açtığını duyurdu. Yeni hesabın kullanıcı adı CA_iletisim olarak belirlenirken, yapılan ilk paylaşımda "YENİ hesap" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin ilk X hesabı 13 Kasım'da milli güvenlik gerekçesiyle erişime engellenmişti. Daha sonra açılan hesaplar da aynı gerekçeyle art arda erişime kapatıldı.

Son erişim engelinin ardından açılan yeni hesapla birlikte, İmamoğlu'nun mesajlarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı 12'nci kez değiştirilmiş oldu.