İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden rektöre soruşturma... İşte hakkındaki iddialar: 'Usulsüzlük, kamu zararı...'

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar hakkında Yüksek Öğretim Kurulu'nun soruşturma başlattığı iddia edildi.

Söz konusu iddiayı yandaş yazar Fuat Uğur servis etti. TV100'de yayımlanan haberde mali ve idari işleri kapsayan usulsüzlük ve hukuk dışılıklarla ilgili başlatılan soruşturma gereğince ortaya çıkan sorular, yanıtlanması için Rektör Zülfikar ve özel kalemi Yüceyaltırık’a maddeler halinde gönderildi.

Buna göre, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarık Yarılgaç toplam 10 maddeden oluşan soruşturma konusuyla ilgili tarafların açıklamaları ve bu açıklamaların dayanağı olacak bilgi ve belgeleri her iki isimden 15 gün içerisinde istedi.

Haberde Zülfikar hakkındaki iddialar şu şekilde sıralandı:

"1. Yapılan yemek ihalesinde hizmet araçlarından 34 GIC 581 Rektör ve özel kalemi Yusuf Yüceyaltırık tarafından özel işlerde kullanılmaktadır.

2. Rektörün özel misafirleri ve programlarının yemeği SKS den gitmektedir.

3. Menü değişikliği ve personel değişikliği idare onayı olmadan yapılarak kamu zararı oluşturulmaktadır.

4. Yemek sayısından fazla kart basımı yapılarak (Rektörlük harcamaları için) firmaya ödeme yapılarak kamu zararı oluşturulmaktadır.

5- Dr. Safiye Ali Yurduna alınan malzemeler ve demirbaşlardan, başta bazalar olmak üzere sapa sağlam ve birkaç yıllık olmasına rağmen depolama yerine demirbaştan düşülüp atılmıştır.

6- Sosyal Tesisler Yönetim Kurulunun, hizmet alımı yapılarak bir personel alımı yapılmasına karar vermesine rağmen kendi tanıdığı, sosyal tesisler eski işçisi ve işten atılarak tazminatları ödenmiş Bülent Saygılı’yı usulsüz olarak sosyal tesisler kadrosundan işe aldırarak kamuyu zarara uğratmıştır.

7- Onkoloji Enstitüsü Yönetim Kurulundan usulsüz olarak yönetici paylarının hastanelerdeki gibi alınması için karar aldırmıştır (daha fazla ücret alabilmek için).

8- Tasarruf tedbirlerine ve kendi ses sistemimizin olmasına rağmen SKS üzerinden Ankaralı bir firmaya piyasa fiyatlarının üzerinde ses sahne kiralama yapılmıştır.

9- Yine aynı Ankara firmasına bizim yıllardır kendimizin bilgi işlemle ve kendi personelimizle yaptığımız sosyal medya hesaplarının yönetimine ve bakımına 3 milyon gibi afaki bir ödeme yapılmıştır.

10- Yapılan usulsüz atama, mahkeme kararlarına uymama ve görevi kötüye kullanmadan dolayı kurumu bekleyen ciddi tazminat ödemeleri vardır ve bunlarla kamu zararı oluşacaktır."