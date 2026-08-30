İmamoğlu'nun 'Millet Şahidimdir' kitabı baskı aşamasındayken yasaklandı! Haluk Hepkon'dan açıklama: 'Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz'

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmalarını bir araya getirdiği 'Millet Şahidimdir' adlı kitabının, henüz baskı aşamasındayken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine dağıtımının ve satışa sunulmasının yasaklanması tepki çekmeye devam ediyor.

Kitabı yayına hazırlayan Kırmızı Kedi Yayınevinin sahibi Haluk Hepkon, konuya ilişkin ilk açıklamada bulundu.

“İLK GÜNDEN BERİ CUMHURİYETİ SAVUNDUK”

Kırmızı Kedi’nin, ilk günden beri cumhuriyeti, demokrasiyi savunduğunun altını çizen Hepkon, “Birçok kitabımız Türkiye'de konuşuldu, tartışıldı, gündemi belirledi. Hukuksuzluğa karşı hep mücadele ettik” dedi.

“YANIMIZDA OLANLARA TEŞEKKÜRLER”

Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı "Millet Şahidimdir"in yayınevinin 2000’inci kitabı olduğunu belirten Hepkon, sözlerine şöyle devam etti:

“Kitabımıza matbaada el konuldu, yasaklandı. Bu hukuksuz ve zorlu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu teşekkür sadece yanımızda oldukları için değil, esas olarak hukukun ve cumhuriyetin yanında oldukları için. Émile Zola'nın dediği gibi, ‘Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz…”