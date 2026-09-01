İmamoğlu’nun 'Millet Şahidimdir' kitabına yasak kararına itiraz: 'Karar gerekçesiz ve ölçüsüz!'

İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Ekrem İmamoğlu’nun “Millet Şahidimdir” adlı kitabına el konulmasına, dağıtılmasının ve satışa sunulmasının yasaklanmasına karar vermişti.

İmamoğlu’nun avukatları Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir, Tora Pekin ve Mehmet Pehlivan, karara karşı İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderilmek üzere itiraz dilekçesi sundu.

“HANGİ İFADENİN SUÇ OLUŞTURDUĞU BELİRTİLMEDİ”

İtiraz dilekçesinde, hâkimlik kararının büyük bölümünün olayın anlatımı ile Basın Kanunu hükümlerinden oluştuğu, kitabın yasaklanmasına ilişkin ise soyut bir gerekçeye yer verildiği savunuldu.

Kararda, kitaptaki hangi ifadenin hangi bağlamda hangi toplumsal kesime yöneldiğinin ve hangi suç tipini oluşturduğunun belirtilmediğine dikkat çekilen dilekçede, “Somut cümle, paragraf veya sayfa gösterilmediği” vurgulandı.

Avukatlar, bu nedenle kararın “yargısal denetimi mümkün kılacak bir hukuksal gerekçeden” yoksun olduğunu savundu.

“KİTAPTA BU ANLAMA GELECEK HİÇBİR İFADE YOK”

Hâkimliğin kararında kitabın hangi sayfasının veya bölümünün hukuka aykırı olduğunun gösterilmediği belirtilerek, siyasi bir yayına müdahalenin ancak şiddete çağrı veya şiddeti özendiren ifadeler bulunması halinde mümkün olabileceği savunuldu.

Dilekçede, “Sulh Ceza Hâkimliğinin kitaptan buna örnek oluşturacak tek bir cümle aktaramamasının sebebi açıktır: Kitapta bu anlama gelecek hiçbir ifade yoktur” denildi. Kararda yer alan, kitabın halkın farklı kesimleri arasındaki gerilimi artırabileceği yönündeki değerlendirme için de “somut gerçeğe tamamen aykırı, açıkça kurgulanmış, hayal ürünü ifadeler” nitelemesi yapıldı.

“OLABİLECEK EN AĞIR YAPTIRIM”

Dilekçede, kitabın tüm nüshalarına el konulması ve satışının engellenmesinin “olabilecek en ağır yaptırım” olduğu belirtilerek kararın “demokratik toplumun gereklerine aykırı” ve “ölçüsüz” olduğu savunuldu.

Avukatlar, İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararını düzelterek yasağı kaldırmasını; aksi halde dosyanın İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderilerek itirazın kabul edilmesini ve el koyma, dağıtım ve satış yasağının kaldırılmasını talep etti.