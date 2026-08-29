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İmamoğlu'nun 'Millet Şahidimdir' kitabının yasaklanmasına tepki

İmamoğlu'nun 'Millet Şahidimdir' kitabının yasaklanmasına tepki

29.08.2026 15:21:00
Güncellenme:
ANKA
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İmamoğlu'nun 'Millet Şahidimdir' kitabının yasaklanmasına tepki

TGC, TGS, TÜRKYAYBİR, TYS ve PEN Türkiye, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baskı aşamasındaki “Millet Şahidimdir” kitabının yasaklanmasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, sürecin kaygıyla takip edildiği belirtilerek, "Basılmamış kitabın yasaklanması toplumun bilgi edinme hakkına yönelik müdahale anlamına gelmektedir" denildi.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜRKYAYBİR), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve PEN Yazarlar Derneği, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB davasında henüz yapamadığı ayrıntılı savunmasının yer aldığı “Millet Şahidimdir” kitabının yasaklanmasına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun savunmalarını bir araya getiren Millet Şahidimdir adlı kitabın, henüz baskı aşamasındayken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine dağıtımının ve satışa sunulmasının yasaklanması sürecini kaygıyla takip ediyoruz" denildi.

Kitapların özgürce yayınlanabilmesi ve okurla buluşabilmesinin, ifade ve düşünce özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, "Bir kitap henüz yayınlanmamış ve içeriği bilinmezken verilen bu engelleme kararı, yayıncılık faaliyetinin kendisine ve toplumun bilgi edinme hakkına yönelik müdahale anlamına gelmektedir" ifadesine yer verildi.

"YILMAYACAĞIM, SUSMAYACAĞIM"

Gelişmeyi dün Kocaeli ziyareti sırasında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel duyurmuştu. Ekrem İmamoğlu da “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli sosyal medya hesabından açıklama yapmış, “Demokrasi yarışından korktu diplomamı iptal ettirdi. Tutuklanıp hücreye atılmamı istedi. Sesimi, yüzümü, fotoğrafımı yasaklattı. Sosyal medya hesabımı defalarca kapattırdı. Yetmedi, mahkemede savunma hakkımı dahi engelletti. Sanıklara soru sormama bile tahammül gösteremedi. Şimdi ise bana yaptırmadıkları savunmamın yer aldığı ‘Millet Şahidimdir’ kitabımı daha yayımlanmadan yasaklattı. Emniyet güçleri eliyle matbaalar basıldı ve kitaplar toplandı. Yılmayacağım. Susmayacağım. Durmayacak ve teslim olmayacağım. Milletle beraber bu kitabı milyonlar okuyacak. Savunmamı herkes görecek. Yasakçılar dahil” sözleriyle tepki göstermişti.

İlgili Konular: #Kitap #Ekrem İmamoğlu

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