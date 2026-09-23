İmamoğlu’nun tahliye isterken okuduğu şiiri Erdoğan BM kürsüsünde okudu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 3 Eylül’deki duruşmada tahliye talebinde bulunurken okuduğu Sezai Karakoç’un “Onlar Sanıyorlar Ki” şiirinden dizeleri, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının sonunda okudu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Eylül’de görülen İBB davasının 75’inci duruşmasında tahliye talebinde bulunurken Sezai Karakoç’un “Onlar Sanıyorlar Ki” şiirinden dizeler okumuştu.

İmamoğlu, savunmasında “Avukatımın tutuklanmasından savunmamın tutuklanmasına, ardından kitabımın tutuklanmasına geldik. Bir sonraki aşama nedir?” ifadelerini kullanarak, ardından şiirden şu dizeleri okumuştu:

“Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak.

Halbuki biz sussak tarih susmayacak.

Onlar sanıyor ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar.

Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar.

Tarihin azabından kurtulsalar, Tanrı’nın gazabından kurtulamayacaklar.”

ERDOĞAN DA BM KÜRSÜSÜNDE OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’ndaki konuşmasının sonunda Sezai Karakoç’un aynı şiirinden dizeler okudu.

Erdoğan, “Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın şiiri okuduğu sırada salonda bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım’ın duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.