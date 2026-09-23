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İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Barosu seçiminde aday oldu

İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Barosu seçiminde aday oldu

23.09.2026 23:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Barosu seçiminde aday oldu

Avukat Hakları Grubu, Çorlu Karatepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukat Mehmet Pehlivan’ın yaklaşan İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterileceğini açıkladı. Grup, diğer baro başkan adayları ve gruplara Pehlivan’ı ortak aday gösterme çağrısı yaptı.
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Avukat Hakları Grubu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın yaklaşan İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu üyeliğine aday olacağını açıkladı.

Grubun açıklaması şöyle oldu: 

“Avukat Hakları Grubu Sözcümüz Av. M. Turgay BİLGE ve İstanbul Barosu Başkan Adayımız Av. Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU, Çorlu Karatepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan meslektaşımız Av. Mehmet PEHLİVAN’ı ziyaret etti. 

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından, mesleğini ifa ettiği için özgürlüğünden mahrum bırakılan meslektaşımızın yaklaşan İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu üye adayımız olacağını duyuruyoruz.

Av. Mehmet PEHLİVAN’ın adaylığı, bir seçim mücadelesinin çok ötesinde; meslek onurumuzun, savunmanın bağımsızlığının ve dayanışmamızın en anlamlı göstergesidir.

Buradan İstanbul Barosu yönetimine talip olan tüm gruplara ve adaylara açık çağrımızdır:

Gelin, Av. Mehmet PEHLİVAN’ı tüm listelerde ortak Yönetim Kurulu Üyesi Adayı olarak gösterelim. Hukuksuzluğa ve keyfi tutuklamalara karşı en güçlü, en onurlu cevabı tek yürek olarak verelim!”

İlgili Konular: #avukat #İstanbul Barosu #Mehmet Pehlivan