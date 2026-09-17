İmamoğlu, sanığın oğlunun tutuklanmasının ardından ifade verdiği iddiasına dikkat çekti: Kürsüdeki gözyaşları

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB soruşturması kapsamında görülen duruşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile bir sanık arasında yaşandığını aktardığı diyaloğa dikkat çekerek “Bu ‘ah’ların elbet bir faturası olacak” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, paylaşımında İBB soruşturmasıyla ilgili aylardır aynı uyarıyı yaptığını belirterek soruşturma sürecinde eşlerin ve çocukların hedef alındığını, “itirafçılığın ailelere zulümle geldiğini” savundu. İmamoğlu, bu iddiasının önceki gün mahkeme salonunda yaşandığını belirtti.

İmamoğlu’nun aktardığına göre, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, 30 yıllık aile dostu olduğunu belirttiği bir sanığın yönelttiği ithamların ardından sanığa, “Oğlun tutuklanmasa bu ifadeyi verir miydin?” diye sordu.

CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

İmamoğlu, bu sorunun ardından sanığın gözyaşlarına hakim olamadığını belirterek “60 yaşını aşan kürsüdeki sanık, dostunun bu sorusuyla gözyaşlarını silerken ‘Bu soruya cevap vermek istemiyorum’ diyebildi” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, paylaşımının sonunda soruşturma sürecine ilişkin eleştirilerini sürdürerek “Bu ‘ah’ların elbet bir faturası olacak! Bu zulmün adil yargı önünde elbet bir sonucu olacak!” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davasının yargılamasına 82’nci gününde dün de devam etti geride kaldı. Sanık kürsüsüne ilk olarak şu anda sahte vatandaşlık sattığı iddiasıyla başka bir dosya kapsamında tutuklu olan müteahhit İbrahim Halil Babacan geldi.

‘GÖZALTINDA NASIL GÖRÜŞTÜK’

Babacan, iddianamede yer alan ifadesinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından kendisinden “rüşvet” istendiğini öne sürmüştü.

Babacan’a soru soran Mehmet Murat Çalık ise iddianamede rüşvet istediği öne sürülen tarihlerde kendisinin gözaltında olduğunu ve ardından tutuklandığını hatırlatarak “Söz konusu projenin askı süreci 24 Mart 2025. Ben 19 Mart’ta gözaltına alınıp daha sonra tutuklandım. Ben cezaevindeyken özel izinle mi geldiniz, rüşvet görüşmesini nasıl yapmışız?” diye sordu.

Babacan da Çalık’ın gözaltına alınmasının ardından kendisiyle görüşmediğini, 2023 yılında da böyle bir görüşme olmadığını söyledi.

‘HATLAR NASIL AÇILDI’

Çalık, “İddianame o tarihlerde görüştüğümüzü söylediği için sordum” diyerek Babacan’a teşekkür etti. Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya, savunmasında, katıldığı üç ihale için yargılandığını belirterek ihaleleri düzenleyen ve takdir komisyonunda yer alan biri olmadığını vurguladı. Söz alan Ekrem İmamoğlu, Karakaya’ya “’160 milyarlık yolsuzluk’ diye başsavcılık tarafından bu dosyanın lansmanı yapıldı. ‘Bunun 50 milyarlık dış kaynak firmalara aktarıldı’ diye lanse edildi. 50 milyarlık bir çapın olduğu yerde size soru sorulmasını beklerdim. Bir dış kredi nasıl alınır? Bu hususları bilen en önemli ikinci kişisiniz. Tam da burada daha iyi anlaşılması için buradaki çalışmanızın hükümeti baz alırsak maliye bakanısınız. Bu bağlamda dış kredilerin, İBB gibi bin 600 kez teftiş denetimden geçmiş bir kurumun 50 milyarlık bir yolsuzluğun mümkünü var mıdır” sorularını yöneltti.

Karakaya, “Orada 50 milyar lira bir yere aktarılsa bu hatlar nasıl açıldı? Seymenler tesisi nasıl açıldı? Alibeyköy tamamlandı. Bu para başka yere harcansa bu hatları nasıl açtık ve kuruşuna kadar geri ödendi” yanıtını verdi.

‘ÖRGÜT OLSA ÇALIŞIR MIYIM’

İmamoğlu’nun “’Örgüt, sistem’ diye bir kavramı toplantılarda duydunuz mu” sorusunu Karakaya, “Eğer böyle bir örgütü, sistemi duymuş olsaydım ben burada çalışmaya devam eder miydim? Ben inanmıyorum ki buradayım. Belediyede de çalışmaya devam ediyorum” diye yanıtladı.

AKP’YE TRANSFERİ KARŞILIK BULDU

Seçilmiş Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan ve CHP’li Sibel Tan Çetinkaya’nın kazandığı belediye başkanvekilliği seçimi, AKP’nin itirazı üzerine tekrarlanmıştı.

İkinci kez düzenlenen seçim ise CHP’li iki meclis üyesinin tutuklanması ve dört üyenin de AKP’ye geçmesinin ardından yapıldı.

AKP’ye geçen dört üyeden biri olan Tahsin Usta, Dündar Ziya Gültekin tarafından belediye başkan yardımcısı olarak atandı. AKP’nin teklifini açıklayan Usta, “hizmet edebilmek için” teklifi kabul ettiğini savunmuştu.