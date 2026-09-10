İmamoğlu ve İBB tutuklularına yönelik kısıtlamalara yenileri eklendi: Silivri’ye çay yasağı da geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında Mart 2025’ten beri tutuklu bulunan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yasak ve kısıtlamaların ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz haftalarda İBB davasında mahkeme heyetinin savunma süresine getirdiği kısıtlama nedeniyle savunmasını tamamlayamayan İmamoğlu’nun, duruşmada yapacağı savunmaya yer verdiği “Millet Şahidimdir” adlı kitap basım aşamasındayken yasaklandı. Önceki gün ise İmamoğlu ile diğer İBB tutuklularının koğuşlarında daha önce takip ettikleri Süper Lig maçlarını televizyondan izlemelerine de yasak getirildiği ortaya çıktı.

Son olarak İmamoğlu ve İBB davasında tutuklu bulunanların, Silivri’de duruşmaların yapıldığı yeni salondaki nezaret bölümünde çay içmelerine izin verilmediği ortaya çıktı. Uygulamanın gerekçesinin “güvenlik” olduğu öğrenilirken, günde 15 saate kadar uzayabilen İBB duruşmaları sırasında tutukluların çay içememesine tepki gösteren ailelerin, yakınlarına servis edilecek çayın tüm masraflarını kendilerinin karşılamayı teklif ettiği ancak cezaevinden sorumlu güvenlik birimlerinin bu öneriyi reddettiği belirtildi.

İBB davasında uzayan duruşma saatlerine yönelik tepkiler sürerken duruşma salonunda ve cezaevinde uygulanan son kısıtlamalar, bugüne kadar İmamoğlu ve İBB tutuklularına yönelik yasakları yeniden gündeme getirdi. İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptal edilmesinden saatler sonra başlayan 19 Mart operasyonlarının ardından 15 ceza davasıyla karşı karşıya kalan İmamoğlu’nun davalarına bakan 23 hâkimin görev yerleri değiştirilmişti.

Gözaltına alınıp tutuklanmasından kısa süre sonra İmamoğlu’nun 10 milyon takipçili X hesabına da erişim engeli getirildi. İmamoğlu’nun son kullandığı Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabı da ağustos ayında erişime engellendi. İmamoğlu’nun 787 bin aboneli YouTube kanalına da temmuz ayında erişim engeli getirildi.

İmamoğlu’nun tutukluluğunun ikinci ayında ise başsavcılık kararı kapsamında İstanbul’da İmamoğlu hakkındaki afiş ve pankartların toplatılmasının yanı sıra metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında kullanılmasına da yasak getirilmişti.

İlerleyen haftalarda ise İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı. İBB davasında babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile birlikte yargılanan Ekrem İmamoğlu’na yapılan cezaevi ziyaretleri de çeşitli engellerle karşılaşmıştı. Özellikle İstanbul’daki bazı belediye başkanları ve çeşitli milletvekilleri, İmamoğlu ile görüşmelerinin kısıtlandığı yönündeki şikâyetlerini kamuoyuna taşımıştı.

‘ÖMÜRLERDEN ÇALINIYOR’

Öte yandan yedi sene cezaevinde tutulduktan sonra dün tahliye edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Selçuk Mızraklı için geçmiş olsun mesajı paylaşan Ekrem İmamoğlu, “Bu hukuksuzluklar insanların ömründen, şehirlerin geleceğinden, ülkenin yarınlarından çaldı; hâlâ çalıyor” dedi.