İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu İstanbul turu yaptı

15 Nisan 2022 Cuma, 15:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen bazı çalışmaları yerinde inceledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu rehberliğinde kısa bir İstanbul turu yapan Kılıçdaroğlu, önce Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın test sürüşüne tanıklık etti. Kılıçdaroğlu, ardından Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı’nda kısa bir yürüyüş yaptı. Kentin sembol yapılarından Anadolu Hisarı’nda İBB Miras ekiplerinin yürüttüğü restorasyon çalışmalarını da yerinde inceleyen Kılıçdaroğlu, son olarak deniz taksiye bindi.

Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük İstanbul programının ilk gününde, İBB tarafından yapımı tamamlanan Dudullu-Bostancı Metro Hattı’ndaki test sürüşüne tanıklık etti. Kayışdağı ve Mevlana istasyonları arasında yapılan test sürüşü sırasında Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Test sürüşü öncesi Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyeti bilgilendiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, hattın yapımına eski yönetimin 2016’da başladığını ancak inşaatın 2019 Mart'ta durma noktasına geldiğini anlattı. Alpkökin, yeni İBB yönetiminin finansman sorununu çözüp 10 Temmuz 2020’de yeniden yapımına başlattığı hatta test sürüşü aşamasına gelindiğini söyledi.

ANI FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Daha sonra yapılan test sürüşünde, Kayışdağı ve Mevlana istasyonları arasındaki 1.5 kilometrelik mesafe başarıyla kat edildi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, test sürüşünün ardından metro inşaatında çalışanlarla anı fotoğrafı çektirdi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İBB tarafından hayata geçirilen 333 bin 815 metrekare alana sahip Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı’nda kısa bir yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu, yürüyüş öncesinde İmamoğlu ile İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Yasin Çağatay Seçkin tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. Yeşil alanda güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na yoğun ilgi gösterdi.

YURTTAŞTAN KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU’NA: “ÖLMEDEN GÖRDÜK SİZİ”

Parktaki bir kadın, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na, “Ölmeden gördük sizi” dedi. Gezide, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na Çekmeköy Merkez Mahallesi Muhtarı Nuray Tak da eşlik etti.

ANADOLU HİSARI'NDAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE GÖRDÜ

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberlerindeki heyet, İBB Miras ekipleri tarafından restorasyon işlemleri devam ettirilen Beykoz’daki tarihi Anadolu Hisarı'ndaki çalışmaları da yerinde inceledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından bilgilendirilen heyet, Hisar’ın surlarında bir inceleme gezisi yaptı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Anadolu Hisarı Kalesi’nin önünde bulunan Anadolu Hisarı Namazgahı’nı da ziyaret etti.

DENİZ TAKSİYİ DENEYİMLEDİ

Anadolu Hisarı İskelesi yanında İstanbul Boğazı manzarası önünde fotoğraf çektiren heyet, Kandilli İskelesi’nden, İBB iştiraki Şehir Hatları’na ait Deniz Taksi’ye bindi. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, heyeti deniz taksi uygulamasıyla ilgili bilgilendirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberindeki heyetin Boğaz turu Beşiktaş’ta son buldu.