İnce'den 3. ittifak açıklaması: Seçime 3 ay kala...

26 Kasım 2021 Cuma, 15:14

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Bursa Ulucami'de cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TARTIŞMA ÇIKTI

İnce ile bozkurt işareti yapan kişi arasında tartışma yaşandı. "İktidara gelemeyeceksiniz" diye seslenen kişiye Muharrem İnce, "Sizin gelemediğiniz gibi değil mi?" şeklinde yanıt verdi. Tartışmanın ardından kişi görevliler tarafından uzaklaştırıldı.

Muharrem İnce, Ulucami'de cuma namazı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir ay önceki Bursa ziyaretinde dolar kurunun 9,43 lira, çeyrek altının 900 lira olduğunu hatırlattı. Doların bugün 12 liranın üzerinde, çeyrek altının da bin 100 lira olduğunu belirten İnce, "Türkiye, kötü yönetiliyor. Yani 19 yılın sonunda geldiğimiz nokta bu. Türkiye ekonomisini betona gömdüler. Üretim ekonomisi düzenini kurmadılar. Bunları eleştirenleri de linç ediyorlar, 'mandacı' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Doların yükselmesiyle ilgili kamuoyu tepki gösteriyor. AK Parti sözcüleri, tepki gösterenleri teröristlikle suçluyor. Ne söyleyeceksiniz" sorusu üzerine İnce, "Beceriksizler, böyle yapacaklar. Başka türlü bir şey yapmayacaklar. Enflasyon düşmeden faizi düşürmek, çözüm değildir. Enflasyon düşmeden faizi düşürsen de kurlar fırlar. Bu kadar temel bilgiyi bile bilmiyorlarsa ne yapayım?" yanıtını verdi.

ERKEN SEÇİM TALEBİ

İnce, "Erken seçim talebiniz var mı? Partiniz buna hazır mı?" sorusu üzerine, "Bizim partimiz, kurultayını yaptı. Memleket Partisi olarak, seçime hazırız. Hodri meydan. Ben, teknik olarak erken seçim yapılmayacağını düşünüyorum. Henüz seçim yasası geçmedi. Üzerinden de bir yıl geçecek. Şimdilik 3 milletvekilimiz var. İnşallah seçimden sonra 1. parti olacağız. Bugün eğer '3 milletvekili ne yapar diyorsanız' hadi buyurun hemen yapalım seçimi" diye konuştu.

3. İTTİFAK TARTIŞMALARI

Bir gazetecinin 3. ittifakın kurulmasının gündeme geldiğini hatırlatması üzerine İnce, "Memleket Partisi olarak, ortada seçim yokken ittifak konuşulmasının doğru olmadığını savunuyoruz. Kapatsınlar birbirini o zaman, aynı binada yaşasınlar. Biz, Memleket Partisi olarak, tek başımıza iktidar olmak, 50 artı 1 almak için çalışacağız ama seçime 3 ay kala bakarız, bu iktidarı göndermek, Türkiye'nin önünü açmak için ne gerekiyorsa onu yaparız" ifadelerini kullandı.

KUR PROTESTOLARI

Dövizdeki artış sonrasında yaşanan bazı protestolara de değinen İnce, "Bu, iktidarın işine yarar. Sakın iktidarın işine yarayacak işlere kendinizi alet ettirmeyin. Şiddetten uzak durun, mizah yapın. Yürümek, herkesin hakkıdır, ben ona bir şey diyemem ama şiddetten uzak durmalarını tavsiye ediyorum. İktidarın gizli destekçisi olmayın. Kendinizi kullandırmayın" dedi.

İnce, Bursa Tekstil ve Turizm Merkezi (BUTTİM) yönetim ve esnafı ile Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.