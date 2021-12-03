İnceleyeceğini söyleyerek telefonu çaldı
Diyarbakır’daki telefon bayisinde, 3 bin TL’lik telefonun kamerasını denerken kapının önüne çıkıp kaçan H.K. (18), polis tarafından yakalandı. Şüphelinin telefonu çalıp kaçma anı kameralar tarafından görüntülendi.
Olay, 30 Kasım’da Bağlar ilçesindeki telefon bayisinde yaşandı. Telefon almak için bayiye gelen H.K., iş yeri sahibiyle bir süre sohbet edip cihazlara baktı. Fiyatı 3 bin TL olan telefonu alıp, kapının önüne çıkarak kamerasını denemek istediğini söyleyen H.K., bir süre incelediği cihaz hakkında sorular sordu. H.K., daha sonra bayideki bir müşteriyi fırsat bilerek telefonla kaçtı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İhbar üzerine adrese giden Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Sokakta ve caddede çalışma yapan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, H.K.'nin bulunduğu evi belirleyip çaldığı telefonla birlikte yakaladı. H.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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