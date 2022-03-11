'İnciraltı imara kurban edilmesin!'

11 Mart 2022 Cuma, 16:21

İzmir İl Toprak Koruma Kurulu tarafından alınan kararla Eylül 2020 tarihinde tarım vasfından çıkartılarak imara açılan İnciraltı ile ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor.

Tarım alanlarının imara açılmasına kesinlikle karşı olduklarını ve iki yıl önce yapılan toplantıda bölgede yapılaşma izninin önünü açan düzenlemeye karşı oy kullandıklarını hatırlatan TMMOB İKK Sekreteri Akdemir, Bakanlar Kurulu’nun nihai onay vermek yerine kararı iptal etmesi için Ankara’ya çağrıda bulundu.

İnciraltı’nın üretim açısından hazine olduğunu vurgulayan ve içinden geçtiğimiz süreçte tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını aktaran Akdemir, “Geçmişte orada sadece tarım yapılırdı. Kent oraya genişledikçe süreç değişti. Zamanla villalar yapılınca arsalar değerlenir diye bir düşünce doğdu. Tapu sahipleri olaya bu gözle baktı. Bizim kendi elimiz ile yeni tarım alanları yaratma şansımız yok. İsrail değiliz. İsrail, İnciraltı gibi alanları planlamak içi milyarlarca dolar harcıyor. Orayı İsrail’e verseniz ayak bile bastıramazlar. İnciraltı’nda markalı meyve bahçeleri var. Eğer o bölgeyi imara açarsanız, trafik yoğunluğunu yaşanır, oraya artık İzmirliler gidemez. İnciraltı kentin tüm yoksullarının gidip nefes alabildiği bir alan. Eğer imara açılırsa insanlar gidemeyecek. Biz net bir şekilde tarım alanlarının korunmasından tarafız” dedi.