İncirin tanesi 42 liradan satılıyor: 'Bu fiyata alamam'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sezonun ilk incirleri tezgâhlardaki yerini aldı. Kilosu 300 lira, tanesi ise 42 liradan satılan incir, fiyatı nedeniyle birçok yurttaşın bütçesini aştı.

İlçede satışa sunulan incirlerin kilosu 300 liradan alıcı beklerken, yüksek fiyat hem satıcıların hem de yurttaşların gündeminde yer aldı.

İncir satıcısı, ürünleri Aydınlar köyündeki bahçesinden getirdiğini belirterek, “Kendi üretimim olan incirleri satıyorum. Kilosu 300 lira. Geçen yıl da kilosunu 300-350 lira arasında satıyorduk” dedi.

"BU FİYATLARA İNCİR ALAMAM"

İncir fiyatını yüksek bulan yurttaşlardan biri, “Yemem ben, enayi yerine düşmem. Geçen burada daha uygun fiyata bulmuştum. Bu fiyatlarla almak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Bir başka yurttaş ise, “Allah vatandaşa yardım etsin. Bu fiyatlarla incir alamam. 21 liraya belki yarısını alabilirim” dedi.

Bir diğer yurttaş da “İncir çok pahalı. Bu fiyatlarla almam da yemem de mümkün değil” şeklinde konuştu.