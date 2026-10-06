İncirlik'te ABD'li astsubaya taciz iddiası: 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli ABD'li astsubay K.S., üssün civarındaki bir eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra 41 yaşındaki E.N. ve 47 yaşındaki Y.D. isimli şahıslar astsubay kadınla yakınlık kurmaya çalıştı.

Kadın astsubay şahısların yanından uzaklaşmaya çalıştığı sırada ise tacize uğradı. Bunun üzerine İncirlik Polis Merkezi Amirliği’ne giden Amerikalı astsubay şahıslardan şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri ise şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucu 2 şahıs da İncirlik Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde polis ekiplerince gözaltına alındı.

İfadeleri alınan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.