İncirlik'teki nükleer tehdit Meclis'e taşındı: Felaket yaşanmadan
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, İncirlik Üssü'nde bulunduğu iddia edilen nükleer silahlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Barut, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın nükleer tehdide karşı dünyayı alarma geçirdiğini, ayrıca evrensel barış için nükleer tehdidin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, nükleer tehdidini Meclis'e taşıdı.
Barut, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Açlık, sefalet, yokluk ve yoksulluk diz boyu. Bu durum hem ülkemizde hem de dünyada böyle. Bir avuç tuzu kuru insanın dışında milyarlarca insan açlık ve sefaletin yanı sıra sömürü savaşları nedeniyle çile çekiyor. Her gün yeni savaşların, acıların, dramların ortasına uyanıyoruz. Filistin'de kardeşlerimiz can verirken, Ukrayna'da Rus bombalarıyla ölüyor insanlık"
İNCİRLİK VE AKKUYU VURGUSU
Evrensel barışın sağlanması için adım atılması çağrısını yineleyen Ayhan Barut, şunları kaydetti:
"Rusya'nın Ukrayna saldırısında tüm dünya 'nükleer' tehdit nedeniyle bir kez daha ürperdi. Defalarca ülkemizi nükleer tehditlerden koruyalım, Akkuyu'daki nükleer santralden vazgeçilsin diye çağrı yaptık. AKP iktidarı ise uyarıları dikkate almıyor. Oysa söz konusu olan ülkemizin ve halkımızın güvenliğiyle ilgili. Rusya'nın nükleer tehdidiyle alakalı tüm dünya alarma geçerken, İncirlik Üssü'nde bulunduğu dile getirilen ABD'ye ait nükleer silahlar da tartışma konusu. Bu gerçeği gözetelim. Gelin ülkemizi ve dünyayı nükleer felaketler yaşanmadan koruyalım. İncirlik dahil hem ülkemizdeki hem dünyanın her yerindeki nükleer tehditlerin ortadan kaldırılması için seferber olalım."
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