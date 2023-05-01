İneği kurtarmak isterken gölete düşen 11 yaşındaki Enes öldü
Ağrı’nın Tutak ilçesinde gölete giren ineği kurtarmak isteyen Enes Balçok (11) suya düşünce hayatını kaybetti.
Ağrı'nın Tutak İlçesinde Enes Balçok'un otlattığı ineklerden biri, öğle saatlerinde şantiye alanındaki çukura kar ve yağmur suyunun dolmasıyla oluşan gölete girdi.
İneği kurtarmak isteyen Balçok, suya düştü. Bir anda gözden kaybolan Balçok’u kendi imkanları ile kurtaramayan çevredekiler, durumu AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler Balçok’u kurtarmak için çalışma başlattı. Suyu tahliye eden ekipler, yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından Balçok’un cansız bedenine ulaştı.
Balçok’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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