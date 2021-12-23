İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu

Samsun’da bir İngilizce öğretmeni evinde ölü olarak bulundu.

İHA
23 Aralık 2021 Perşembe, 00:06
İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu
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Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir lisede İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 41 yaşındaki Ali Dinçer evinde ölü olarak bulundu.

Ali Dinçer’in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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