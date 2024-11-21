İnşaat işçileri birbirine girdi, taşlar havada uçuştu!
Şanlıurfa’da inşaatta çalışan onlarca işçi birbirine girdi. Taşların havada uçuştuğu kavga anları ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi’ndeki bir kentsel dönüşüm inşaatında kavga yaşandı.
İddiaya göre, iki işçi grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşların da kullanıldığı kavga adeta meydan savaşına döndü. Onlarca işçi karşılıklı olarak birbirlerine taş attı. Kavgayı araya girenler sonlandırmaya çalıştı.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Bölgeden geçen yurttaşlar, inşaat alanındaki kavgayı cep telefonu kamerasıyla çekti. Görüntüleri çeken vatandaş ile kavgayı izleyenlerin ilginç diyaloğu ise dikkatlerden kaçmadı. Bir süre devam eden kavga daha sonra son buldu.
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