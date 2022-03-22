İnşaat işçilerinin üzerine beton pompası devrildi: 2 emekçi yaralandı
Arnavutköy’de bir inşaatta çalışma yapıldığı sırada beton pompası devrildi. Devrilen pompanın altında kalan 2 işçi ağır yaralandı.
Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Bir inşaatın şantiye alanında beton dökümü yapıldığı sırada beton pompası devrildi.
Devrilen pompanın altında 2 işçi kaldı. Sıkıştıkları yerden inşaattaki diğer çalışanlar tarafından ağır yaralı halde çıkarılan işçilere ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.G ve A.C.K. ağır yaralı halde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis şantiye ve çevresinde incelemelerde bulundu.
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