İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 3,97 arttı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İnşaat Maliyet Endeksi, Mayıs 2022" verilerini yayımladı. İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,97, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,73 işçilik endeksi yüzde 44,06 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Mayıs 2022 (Kaynak: TÜİK)



BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 102,32, AYLIK YÜZDE 3,84 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,32 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,88, işçilik endeksi yüzde 0,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,55, işçilik endeksi yüzde 43,98 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 4,37 YÜKSELDİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,23, işçilik endeksi yüzde 0,64 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,66, işçilik endeksi yüzde 44,34 arttı.



