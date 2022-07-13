İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 3,97 arttı
İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 3,97, yıllık bazda ise yüzde 105,73 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İnşaat Maliyet Endeksi, Mayıs 2022" verilerini yayımladı. İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,97, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,73 işçilik endeksi yüzde 44,06 arttı.
İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Mayıs 2022 (Kaynak: TÜİK)
BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 102,32, AYLIK YÜZDE 3,84 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,32 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,88, işçilik endeksi yüzde 0,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,55, işçilik endeksi yüzde 43,98 arttı.
BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 4,37 YÜKSELDİ
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,23, işçilik endeksi yüzde 0,64 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,66, işçilik endeksi yüzde 44,34 arttı.
Video Haberler
- 'Halay başı'nın acı sonu
- Hande Fırat'a canlı yayında gizemli telefon
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda defalarca takla attı!
- Çakmak tüpü 'bomba' gibi patladı!
- Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı
- Araç sahipleri dikkat! Son tarih belli oldu
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!