İnşaat şirketi sahibi kadın işyerinde öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 45 yaşındaki Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre alacak tartışmasında inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabanca ile 6 kez ateş ederek öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 16:46
İnşaat şirketi sahibi kadın işyerinde öldürüldü
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Antalya'da saat 14.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde işyerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Antalya kadın cinayeti

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