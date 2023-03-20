İnşaat şirketi sahibi kadın işyerinde öldürüldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 45 yaşındaki Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre alacak tartışmasında inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabanca ile 6 kez ateş ederek öldürdü.
Antalya'da saat 14.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde işyerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.
Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahte diploma skandalı: CHP'li Başarır tek tek isim sayd
- Sahi ne oldu sarıklı amirale
- Millet İttifakı'nda 'Mansur Yavaş krizi' iddiası
- TGRT'den kovulan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu
- Kılıçdaroğlu'ndan HDP ziyareti sonrası açıklama
- Lazio'lu futbolcudan Mourinho'ya çirkin sözler!
- İlahiyatçı Cemil Kılıç görevine geri dönüyor
- Cumhur'un ortağından HÜDA PAR'a 'ses' yok
- Demet Özdemir: Evliliğimizde sıkıntılar var
- Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı başvurusuna tepki