İnşaatın 5. katından düşen kalıp ustası öldü
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, çalıştığı 8 katlı inşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası Murat Esin (34), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yenişehir, 450 Evler Mahallesi'nde bulunan 8 katlı inşaatta, 29 Eylül Perşembe günü, saat 17.00 sıralarında; inşaatın 5'inci katında kalıp döşeme işi yapan Murat Esin, dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten zemine düştü.
KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Esin'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen evli ve 2 çocuk babası Esin’in cenazesi, Eğil ilçesine bağlı kırsal Dere Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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