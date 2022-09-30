İnşaatın 5. katından düşen kalıp ustası öldü

30 Eylül 2022 Cuma, 07:01

Yenişehir, 450 Evler Mahallesi'nde bulunan 8 katlı inşaatta, 29 Eylül Perşembe günü, saat 17.00 sıralarında; inşaatın 5'inci katında kalıp döşeme işi yapan Murat Esin, dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten zemine düştü.

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Esin'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen evli ve 2 çocuk babası Esin’in cenazesi, Eğil ilçesine bağlı kırsal Dere Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.