İnşaatta 4'üncü kattan asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi
Eskişehir Odunpazarı'nda, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen Orhan Şen (55) hayatını kaybetti.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Askerler Sokak'ta meydana geldi. Orhan Şen, inşaatın 4'üncü katında çalışırken dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Şen'in öldüğü belirlendi.
İşe dün başladığı belirtilen Orhan Şen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna gönderildi.
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