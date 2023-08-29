İnşaatta ölü bulunmuştu: 17 yaşındaki Yasemin’in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Yayınlanma: 29.08.2023 - 07:18

Güncelleme: 29.08.2023 - 07:19

Bursa'da bir inşaatın, içi su dolu olan asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’ın ölümüyle ilgili 3 kişiden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “27 Ağustos 2023 günü maktule Y.C.İ.’nin bir inşaat alanında bulunan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınan Suça Sürüklenen Çocuklar H.B.G., K.D. ve E.C., Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Kasten Öldürme - TCK 81/1’ suçundan tutuklama talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Suça Sürüklenen Çocuklar H.B.G. hakkında tutuklama, K.D. ve E.C. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suça Sürüklenen Çocuklar K.D ve E.C. hakkında Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince verilen adli kontrol kararlarına itiraz edilecek. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında tutuklama kararı verilen Suça Sürüklenen Çocuğun konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi” denildi.

DHA'nın haberine göre dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki atıl bir inşaatın asansör boşluğunda, bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, itfaiye ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekibi sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Asansör boşluğundaki su vidanjör ile boşaltılırken, cansız bedenin 24 Ağustos günü, kaldığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan kaçan Yasemin Cemre İçlikan'a ait olduğu tespit edildi. İçlikan’ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

İçlikan’ın kesin ölüm nedeninin otopsisinin ardından belli olacağı ifade edildi.

BAKANLIK KORUMASINDAYDI

İçlikan'ın bakanlığın korumasındayken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

2 yaşındayken evlat edinilen Yasemin Cemre İçlikan’ın 12 yaşına geldiğinde babası M.N.İ. tarafından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildiği öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Haberlere konu olan Y.C.I, 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren Bakanlığımıza ait bir kuruluşta koruma ve bakım altında tutulmuştur. 23 Ağustos tarihinde kuruluşumuzdan izinli olarak ayrılan Y.C.I, izin süresi bitiminde kuruluşa dönmemiş, bunun üzerine kuruluş görevlilerimiz ivedilikle kolluk kuvvetlerine kayıp bildiriminde bulunmuştur. Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden personellerimiz vefat eden kişinin Y.C.I. olduğunu doğrulamıştır. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmış, adli süre devam etmektedir. Bakanlık olarak suçluların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız” ifadeleri kullanıldı.