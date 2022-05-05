İnşaattaki kavga sonrası pompalı dehşet!
İstanbul Bayrampaşa'da karşılıklı bulunan inşaatlarda çalışan 2 işçi tartışma sonrası kavga etti. Taraflardan Serhan Yurtalan otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kavga ettiği kişinin çalıştığı inşaata doğru ateş etti. Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken saldırgan, Bayrampaşa Asayiş Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.
Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde geçen cuma günü meydana gelen olayda iddiaya göre; karşılıklı iki inşaatta çalışan Serhan Yurtalan ve bir işçi, tartışmaya girdikten sonra kavga etmeye başladı. Kavga ettiği kişi, Yurtalan'ı çekerek iskeleden düşürdü. Kavgayı araya giren diğer işçiler ayırdı.
GÖZALTINA ALINDI
Darbedilen Yurtalan olay yerinden uzaklaştı. Yurtalan, otomobilime gidip pompalı tüfeğini aldıktan sonra kavga ettiği kişinin çalıştığı inşaata rastgele ateş edip uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından Serhan Yurtalan'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
KAVGA VE ATEŞ ETME ANLARI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Serhan Yurtalan'ı, kavga ettiği kişi iskeleden aşağı düşürüyor. Yurtalan, daha sonra pompalıyla gelip rastgele ateş ediyor.
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