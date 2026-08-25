İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden çocuklara yönelik yeni ceza düzenlemesine tepki: 'Çocuk hakları açısından geriye gidiş yaşanıyor!'

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), çocuklara verilebilecek hapis cezalarını artıran yeni düzenlemeye tepki göstererek, çocukların yetişkinlere benzer cezalara tabi tutulmasının uluslararası çocuk adaleti standartlarıyla bağdaşmadığını bildirdi.

HRW, 18 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve çocukların cezai sorumluluğuna ilişkin hükümleri değiştiren düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Yeni düzenlemeyle, ceza sorumluluğu bulunduğuna karar verilen 12 - 14 yaş arasındaki çocuklara bazı ağır suçlarda 27 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. 15 - 17 yaş grubunda ise belirli ağır suçlarda yaş indiriminin uygulanmaması ve müebbet hapis cezasına hükmedilebilmesi mümkün olacak.

"ÇOCUKLAR YETİŞKİNLER GİBİ CEZALANDIRILMAMALI"

BirGün'ün aktardığına göre, HRW Çocuk Hakları Direktör Yardımcısı Bill Van Esveld, ağır suçların ciddi bir karşılığı olması gerektiğini ancak çocukların onlarca yıl cezaevinde tutulmasının çözüm olmadığını belirtti.

Van Esveld, çocukların gelişimlerinin devam ettiğine ve davranışlarını değiştirme kapasitelerinin yetişkinlerden farklı olduğuna dikkati çekerek, çocuk adaletinin rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma ilkelerini esas alması gerektiğini ifade etti.

Düzenlemeyle ayrıca kasıtlı suçlardan üç yıldan, taksirli suçlardan beş yıldan fazla hapis cezası alan çocukların cezalarının infazına çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanması, çocuk eğitimevlerine geçişlerinin ise İdare ve Gözlem Kurulu kararına bağlanması öngörüldü.

HRW, Türkiye'de ceza sorumluluğunun alt sınırının 12 olduğuna işaret ederek, uluslararası standartların bu sınırın en az 14 olmasını öngördüğünü belirtti.

Van Esveld, "Çocukları yetişkinmiş gibi cezalandırmak, yıllara dayanan bilimsel bulguları olduğu kadar uluslararası hukuku da göz ardı etmektir" dedi ve düzenlemenin "hem kamu güvenliği hem de çocuk hakları açısından geriye doğru bir adım" olduğunu savundu.