‘İnsanlar fındık üretimini bırakacak’
CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Ferrero isimli şirketin fındık ihracatındaki tekelci politikalarına işaret etti. Adıgüzel, “Türkiye’de fındıkta 450 ihracatçı firma vardı. Şu an 35’e kadar düştü. Sadece Ordu’da 52 ihracatçı vardı. Şu an 5 oldu. Türkiye’deki partner, işbirlikçi taşeron firmaları buluyor. Bunlarla piyasayı domine ederek işbirliği yapıyor” dedi.
Fındık üreticilerinin karşılaştığı zorlu koşullara dikkat çeken Adıgüzel, “Üretici ürününü toplama konusunda zaten isteksizdi. Bu seneki bariz zarardan sonra, sadece yevmiye parası bile karşılanmıyor. Üretici, ‘Ben yevmiyeye mi, tüccara mı, Ferrero’ya mı çalışacağım’ diyor. İnsanlar böyle giderse fındık üretimini bırakacaklar” ifadelerini kullandı.
Adıgüzel, 2021 yılında Ferrero isimli firmaya hükümet tarafından 667 milyon lira destek verildiğini gündeme getirmişti.
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