‘İnsanlar fındık üretimini bırakacak’

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 04:00

Fındık üreticilerinin karşılaştığı zorlu koşullara dikkat çeken Adıgüzel, “Üretici ürününü toplama konusunda zaten isteksizdi. Bu seneki bariz zarardan sonra, sadece yevmiye parası bile karşılanmıyor. Üretici, ‘Ben yevmiyeye mi, tüccara mı, Ferrero’ya mı çalışacağım’ diyor. İnsanlar böyle giderse fındık üretimini bırakacaklar” ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, 2021 yılında Ferrero isimli firmaya hükümet tarafından 667 milyon lira destek verildiğini gündeme getirmişti.

