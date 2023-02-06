İnsanlık öldü: Enkaz altındakiler ile dalga geçtiler

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:05

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 16:14

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de bir deprem meydana geldi. AFAD tarafındanbüyüklüğü 7.7 olarak açıklanan depremin ardından birçok bina yerle bir oldu.

1000’den fazla yurttaşın hayatını kaybettiği depremin ardından 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem 13.24 saatinde meydana geldi.



Türkiye’nin seferber olduğu deprem de birçok kişi sosyal medyadan seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Kendilerinin veya yakınlarının adreslerini paylaşarak yetkililere ulaştırmaya çalışıyorlar.

Bu olaylar yaşanırken bir grup kendini bilmez Discord isimli sesli sohbet uygulamasında toplanarak, enkaz altında kalan insanlar ile dalga geçtiler. Sosyal medyadan aldıkları numaraları arayarak kendilerini enkaz kurtarma ekibiymiş gibi tanıttılar.

Enkaz altındaki bir yurttaşın “Çok üşüyorum” demesine rağmen dalga geçmeye devam ettiler. Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki çekti. Yetkililerin bu şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarması isteniyor.