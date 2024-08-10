Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan kritik mesaj
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabında, "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" paylaşımını yaptı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirdi.
Yurttaşlar günlerdir erişim engelinin kaldırılmasını beklerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu X hesabından flaş bir açıklama yaptı.
Uraloğlu, "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" ifadelerini kullandı.
Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 10, 2024
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