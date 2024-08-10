Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan kritik mesaj

Yayınlanma: 10.08.2024 - 19:57

Güncelleme: 10.08.2024 - 20:08

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirdi.

Yurttaşlar günlerdir erişim engelinin kaldırılmasını beklerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu X hesabından flaş bir açıklama yaptı.

Uraloğlu, "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" ifadelerini kullandı.

Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım. — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 10, 2024

AYRINTILAR GELİYOR...