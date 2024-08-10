Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan kritik mesaj

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabında, "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" paylaşımını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 19:57
Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan kritik mesaj
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirdi.

Yurttaşlar günlerdir erişim engelinin kaldırılmasını beklerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu X hesabından flaş bir açıklama yaptı.

Uraloğlu, "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" ifadelerini kullandı.

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