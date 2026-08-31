Cumhuriyet Gazetesi Logo
İnternet kafede çocuklar bıçakla kavga etti: Görüntüler ortaya çıktı, 1 çocuk yaralandı

İnternet kafede çocuklar bıçakla kavga etti: Görüntüler ortaya çıktı, 1 çocuk yaralandı

31.08.2026 22:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İnternet kafede çocuklar bıçakla kavga etti: Görüntüler ortaya çıktı, 1 çocuk yaralandı

Adana'da bir çocuk, internet kafede kavga ettiği başka bir çocuğu bıçakla başından yaraladı. Olay anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi üzerindeki bir internet kafede meydana geldi.

İnternet kafede iki çocuk kavga ederken bu sırada oynağı bilgisayardan kalkan bir başka çocuk tarafları ayırmaya çalıştı. Ayırmak isterken kavgaya karışan çocuk, cebinden çıkardığı bıçakla diğer çocuğu başından yaraladı.

Olay anı, anbean işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Büyüklerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Yaralı çocuk, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, bıçağı kullanan çocuk ise polis merkezine götürüldü. Yaralı çocuğun, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

İlgili Konular: #Adana #Çocuk #bıçaklı kavga