'İntihar' denildi, cinayet çıktı: Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur'un 2 amcası tutuklandı

Van’ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024’te hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

İlk aşamada intihar olarak değerlendirilen olay, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın dosyayı yeniden ele almasının ardından derinleştirildi.

İNTİHAR DEĞİL CİNAYET ŞÜPHESİ

Damlanur Sarihan’ın, amcası Ferdi Sarihan’ın evinde karnından iki kurşunla vurulmuş halde cansız bedeni bulunmuş, yanında ise Kalaşnikof silah tespit edilmişti.

Silah üzerinde parmak izi bulunmaması, aile üyelerinin çelişkili ifadeleri ve gizli tanıkların olayın “intihar değil cinayet ve infaz” olduğu yönündeki beyanları soruşturmanın seyrini değiştirdi.

AMCANIN ELİNDE ATIŞ ARTIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında amca Sinan Sarihan’a ait el svaplarında atış artığı tespit edildiği belirtildi.

Olayda kullanılan silahın intihara elverişli olmadığı değerlendirilirken, silah üzerinde parmak izi bulunmaması da şüpheli bulgular arasında yer aldı.

TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Dosya şüphelilerinden E.S. ile aile arasında olaydan sonra husumet oluştuğu, E.S.’nin ailesiyle birlikte köyü terk ettiği belirlendi.

Sinan Sarihan’ın ise olayın ardından yeni telefon hattı aldığı ve bu hat üzerinden ilk olarak ve sık sık E.S. ile görüştüğü tespit edildi.

Şüphelilerin telefonlarının teknik takibe alınmasının ardından soruşturma genişletildi.

3 İLDE OPERASYON

Yürütülen takip ve dinleme çalışmalarının ardından Tekirdağ, Hakkari ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sinan Sarihan Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, İ.E. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Ferdi Sarihan, N.S., E.S., K.S. ve suça sürüklenen çocuk Z.S. ise Van’ın Başkale ilçesinde gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferdi ve Sinan Sarihan tutuklandı.

Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.