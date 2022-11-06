İntihar girişiminde bulunan kaymakam yoğun bakımda

Yalova’nın Armutlu ilçesi kaymakamı Alparslan Kılıç, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Kılıç, yoğun bakım servisine kaldırıldı.

İHA
06 Kasım 2022 Pazar, 13:12
İntihar girişiminde bulunan kaymakam yoğun bakımda
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Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl eylül ayında Armutlu ilçesinde göreve başlayan evli ve 2 çocuk babası Alparslan Kılıç (45), evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Kılıç, evine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altın ma alınan Kaymakam Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 



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