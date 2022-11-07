İntihara kalkışan Armutlu Kaymakamı Kılıç'la ilgili Vali Erol'dan açıklama
Yalova’da, evinde intihara kalkışan Armutlu İlçe Kaymakamı Alparslan Kılıç’ın (45), hastanedeki tedavisi sürüyor. Kılıç’ın sağlık durumuna ilişkin Vali Muammer Erol, “Aldığımız bilgiler doğrultusunda başarılı geçen bir müdahale sonrasında, olay anından bugüne sağlık durumu daha iyiye gidiyor diyebiliriz” dedi.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Armutlu ilçesinde meydana geldi. Eylül 2021’de Armutlu Kaymakamı olarak atanan 2 çocuk babası Alparslan Kılıç’ın evdeki odasından silah sesi geldi. Odaya giren eşi, Kılıç'ı elinde tabanca ile başından vurulmuş halde görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kılıç, Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kılıç, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.
AMELİYATI 2 SAAT 50 DAKİKA SÜRDÜ
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Vali Muammer Erol, Kaymakam Kılıç’ın sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Vali Erol, Kaymakam Alparslan Kılıç’ın saat 10.13’te 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne getirildiğini belirterek, şunları söyledi:
“Geldiğinde kafatasında ateşli silah yaralanmasından mütevellit yarası mevcuttu. Biz üzücü haberi alır almaz, hastanede sağlık ekiplerimiz tarafından önceden hazırlanmış olan ameliyathane hazır bekletildi. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata alındı. Alparslan Kılıç kardeşimiz, yaklaşık 2 saat 50 dakika süren ameliyatından sonra, saat 13.44’te yoğun bakıma alındı. Aldığımız bilgiler doğrultusunda başarılı geçen bir müdahale sonrasında, olay anından bugüne sağlık durumu daha iyiye gidiyor, diyebiliriz. Sağlık durumunu anbean takip ediyoruz. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”
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