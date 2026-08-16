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İPA'dan İstanbul deprem anketi: Yurttaşlar en çok hangi önlemi alıyor?

İPA'dan İstanbul deprem anketi: Yurttaşlar en çok hangi önlemi alıyor?

16.08.2026 11:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İPA'dan İstanbul deprem anketi: Yurttaşlar en çok hangi önlemi alıyor?

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yayımladığı son araştırmaya göre, İstanbulluların yüzde 70,8'i olası bir depremden endişe duyarken, katılımcıların yarısından fazlasının hiçbir önlem almadığı ortaya çıktı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), her ay düzenli olarak yayımladığı İstanbul Barometresi "Gündem Araştırmaları"nın temmuz ayı raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmada, merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27. yıl dönümü yaklaşırken, deprem için özel bir başlık açıldı. Bilgisayar Destekli Telefon Anketi yöntemi kullanılarak 751 kişiyle gerçekleştirilen görüşmeler, megakentteki deprem algısını ve hazırlık seviyesini gözler önüne serdi. 

YIKICI DEPREM BEKLENTİSİ VE ENDİŞE ORANLARI

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 69,6’sı İstanbul'un yakın gelecekte yıkıcı bir deprem riski taşıdığını düşünüyor. Yurttaşlara deprem endişesi sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 70,8’i olası bir deprem için endişeli olduğunu dile getirdi. 

Endişe durumu demografik gruplara göre incelendiğinde, en yüksek endişe oranının 18-35 yaş arası genç grupta olduğu görüldü. Cinsiyet bazlı verilere göre ise kadınların yüzde 78’i, erkeklerin ise yüzde 63,5’i deprem konusunda endişeli olduğunu belirtti. Ayrıca, İstanbul’da gerçekleşmesi olası afet türleri içinde en çok hangisinden endişe duyulduğu sorusuna yüzde 91,5 oranıyla açık ara "deprem" yanıtı verilirken; depremi sırasıyla orman yangını, yangın, sel ve su baskını riskleri izledi. 

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İSTANBULLULARIN YARISI ÖNLEM ALMADI

Yüksek endişe oranlarına karşın, yurttaşların bireysel hazırlık seviyelerinin oldukça düşük olduğu saptandı. İstanbullulara yöneltilen “Olası bir deprem için ne gibi önlemler aldınız?” sorusuna verilen yanıtlar tablonun ciddiyetini ortaya koydu: 

  • Katılımcıların yüzde 50,9’u olası bir depreme karşı herhangi bir önlem almadığını ifade etti. 
  • En çok tercih edilen önlem yüzde 28,5 ile "deprem çantası hazırlamak" oldu. 
  • Yurttaşların yalnızca yüzde 18,4’ü evinin dayanıklılığını kontrol ettirdiğini belirtti. 
  • Evdeki ağır eşyaları sabitleyenlerin oranı yüzde 10,1'de kaldı. 
  • Yakınındaki deprem toplanma alanlarının yerini öğrenenlerin oranı yüzde 10 oldu. 
  • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) veya özel konut sigortası yaptıranların oranı yüzde 9,1 olarak belirlendi. 
  • Yakınlarıyla acil durum iletişim planı yapanlar yüzde 7,9, bina içindeki tahliye yollarını belirleyenler ise sadece yüzde 6 düzeyinde kaldı.  
İlgili Konular: #İstanbul #deprem #İPA

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